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Народный артист России Владимир Винокур в Бобруйске

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Народный артист России Владимир Винокур в Бобруйске

Народный артист России Владимир Винокур – великолепный пародист и прекрасный певец, но в то же время он – сильный драматический артист. Главная особенность его таланта заключается в том, что его невозможно ограничить определенными, четкими рамками какого-либо жанра. Он действительно стал близок миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию и искрометному чувству юмора!

За свой многолетний творческий труд он получил множество званий и престижных наград, в числе которых: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орден "Дружбы" Российской Федерации и Республики Казахстан.

Но для него самого высшей наградой стала возможность создания собственного Театра пародий, который до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Владимир Натанович и его Театр побывали на гастролях со своими концертными программами в десятках городах нашей страны России, а также Латвии, Израиле, США, Германии, Италии, Австралии и т.д.

Концерты Владимира Винокура и его Театра – это вечер друзей для удовольствия публики. Номера артистов Театра разнообразны и непредсказуемы. На концертах вас всегда ждут юмористические монологи, яркие пародийно-музыкальные номера, главным героем которых, конечно, является сам Винокур. Программа этого коллектива настолько радостная и веселая, что после нее надолго остаются теплые воспоминания.
Владимир Винокур и его Театр пародий приглашают Вас на новую программу "Приходите, посмеемся!»". Лучшие монологи прежних лет, новые миниатюры, номера, любимые истории и анекдоты, а также премьеры пародий ждут зрителей на концертах Владимира Винокура и Театра пародий.

Возрастное ограничение: 12+

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