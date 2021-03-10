Народный ансамбль танца из Бобруйска стал лауреатом І степени Международного фестиваля искусств

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» стал лауреатом І степени VІ Международного фестиваля искусств «Секрет успеха».

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» (руководитель – лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь «За вклад в воспитание творческой молодежи» Сергей Васильевич Лукашевич) в очередной раз доказал свое яркое исполнительское мастерство и профессионализм, приняв участие 5 марта 2021 года в VІ Международном фестивале искусств «Секрет успеха» (г. Великий Новгород, Россия (заочная форма), организатором которого стала автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время Талантов».

По условиям конкурса в номинации «Народный танец» необходимо было записать на видео один хореографический номер и отправить на сайт организаторов. Для конкурса коллективом была выбрана русская пляска «Казачья воля».

По результатам конкурсных выступлений Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» стал лауреатом І степени VІ Международного фестиваля искусств «Секрет успеха».