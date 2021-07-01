Напомните себе и детям правила поведения в придомовых бассейнах

Бассейн это прекрасное место для совместного времяпрепровождения с детьми, ведь плавание способствует правильному физическому и психическому развитию ребенка, оказывая общеукрепляющее действие на растущий организм, а игры на воде - одна из самых увлекательных и любимых всеми забав. Однако не стоит забывать, что одновременно с этим, бассейн является источником повышенной опасности. Несоблюдение рекомендуемых мер может впоследствии привести к боязни воды и несчастным случаям. Основное правило – это держать малышей под присмотром взрослого, желательно на расстоянии вытянутой руки. В общих бассейнах, столкновение с другим посетителем вызовет испуг или даже травму, поэтому идеальным вариантом для маленьких, оборудование мелкого водоема. Также не надо забывать, что пол покрытый плиткой или мозаикой, часто бывает мокрым и поэтому все активные игры необходимо перенести в воду или за пределы помещения с бассейном. Объясните ребенку, что нельзя брать с собой в бассейн игрушки на батарейках. Не торопитесь давать ребенку круг. Круг может стать вспомогательным средством только когда ребенок научится самостоятельно держаться на воде. Учите детей рассчитывать только на свои силы. Обучайте ребенка не только правилам, но и общей культуре на воде.

Правила поведения в придомовых бассейнах:

держите детей под присмотром взрослых;

не позволяйте детям нырять в надувные бассейны;

если ребенок до 2 лет, высота бортика бассейна должна быть не более 20 см;

если ребенку от 3 лет и старше, высота бортиков должна быть не более 50 см;

если ребенку от 7лет и старше, высота бортиков должна быть не более 70 см;

подросткам высота бортиков должна быть 137 см.

Если у Вас двое детей, то бассейн необходимо выбирать диаметром от1 до1,5 м. Учитывая при этом, что чем больше объём воды, тем дольше она прогревается.

Оградите бассейн забором (сеткой) высотой не менее 1,50 метра, чтобы по нему невозможно было забраться в воду. Калитка в заборе, должна сама закрываться и защелкиваться.

Если отсутствует возможность установить защитное ограждение, необходимо убирать все предметы, по которым ребенок может самостоятельно забраться в бассейн.

Соблюдая эти элементарные правила, вы сделаете отдых своих детей безопасными.