Напоминаем: трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают коммунальные услуги по полному тарифу
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Трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, начисление платы за коммунальные услуги по подогреву воды, теплоснабжению, газоснабжению при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов осуществляется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат.
Если Вы в поиске работы, обращайтесь по вопросам трудоустройства в городскую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского горисполкома по телефону 68-00-12., или в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, ул. Гоголя, 7, либо по телефону 72-04-70.
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