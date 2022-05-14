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­­­­­­­­­­­­­­­­­Напоминаем бобруйчанам о справочно-информационной службе «Справочная «одно окно»

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­­­­­­­­­­­­­­­­­Напоминаем бобруйчанам о справочно-информационной службе «Справочная «одно окно»

По короткому телефонному номеру 142 населению предоставляется справочная информация в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00:

­- об административных процедурах, прием и выдача документов по которым осуществляется через службу «одно окно» Бобруйского горисполкома и администраций районов города;

- об адресах, номерах телефонов, режиме работы Бобруйского горисполкома, его структурных подразделений, городских служб, администраций районов Бобруйска.

- ­Справочная информация по телефону 142 предоставляется бесплатно. Звонок со стационарного телефона – по тарифам РУП «Белтелеком», с мобильного телефона (life, A1, MTC) – по тарифам операторов связи.

В случае отказа в осуществлении административной процедуры заинтересованное лицо имеет право обжаловать его в вышестоящей организации - Могилевском областном исполнительном комитете ( г.Могилев, Первомайская, 71, рабочие дни:  понедельник - пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) и (или) в суд Бобруйского района и города.

Если Вы столкнулись со случаями:
- нарушения сроков осуществления административных процедур;
- истребования от Вас для осуществления административных процедур документо­в, не включенных в перечень административных процедур;
- не обеспечения приема г­раждан в удобное для них время;
- отсутствия в приемное время на рабочем месте работника, осуществляющего прием граждан;
- длительного ожидания в очередях,
а также, ­если у Вас имеются конкретные предложения по упрощению административных процедур в Беларуси, Вы можете сообщить об этом нам на адрес электронной почты people@bobruisk.by.
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