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Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев признан невменяемым

belta.by 108 0

Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев признан невменяемым

Эксперты признали казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. Об этом сказано в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - сказано в публикации.

19-летнего Ильназа Галявиева, 11 мая 2021 года расстрелявшего девять человек в школе №175, привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. 8 июня он хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но довести начатое до конца ему не удалось. У казанского стрелка зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому

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