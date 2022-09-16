«Нам года не беда». В Бобруйске прошел спортивный праздник
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На базе БГФСК 16 сентября состоялся спортивный праздник среди граждан пожилого возраста, приуроченный ко Дню народного единства.
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