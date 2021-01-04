Накануне нового года семья отравилась угарным газом

30 декабря 2020 вечером бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы двое детей 2003 и 2011 года рождения, а также их отец 1982 года рождения с отравлением угарным газом. Вероятной причиной инцидента стало преждевременное закрытие в бане задвижки дымохода печи.

Как было установлено, мужчина с семьей находились на даче в деревне Бабино-1 Бобруйского района. По выходу из бани отец и двое детей почувствовали легкое недомогание. При возвращении домой в город Бобруйск вызвали скорую медицинскую помощь с дальнейшей госпитализацией в реанимационное отделение медучреждений.

МЧС Напоминает: топку печи прекращайте минимум за 2 часа до сна. Не закрывайте заслонку дымохода печи, пока угли полностью не прогорят. Помните: от угарного газа можно получить смертельное отравление и не проснуться. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Появляется, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли. Не ощущая его наличия, даже при небольшой концентрации газа человек погибает. Поэтому необходимо быть очень осторожными и не торопиться с закрытием заслонки.

В случае пожара звоните 101 или 112.