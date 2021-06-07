Наибольшую инвестиционную привлекательность представляют Могилев и Бобруйск

Комитетом государственного контроля Могилевской области изучена эффективность проводимой в области инвестиционной политики.

- Установлено, что местными органами власти принимаются меры по улучшению взаимодействия с потенциальными инвесторами и привлечению в регионы инвестиций. При этом наибольшую инвестиционную привлекательность представляют Могилев, Бобруйск, Могилевский и Бобруйский районы (в этих регионах реализуется больше половины действующих инвестдоговоров), - отметили в пресс-службе КГК региона.

По оценке Комитета, в этой сфере со стороны местных органов власти требуется принятие дополнительных мер, поскольку реализуемых в настоящее время инвестпроектов пока недостаточно для повышения уровня социально-экономического развития области. Показатель по прямым иностранным инвестициям выполняется в области в основном за счет реализации инвестпроектов, заключенных еще в 2011-2014 гг. Особенно остро ощущается потребность в инвестициях в аграрных регионах области.