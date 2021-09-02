Начальник отделения информационного обеспечения Бобруйска: 20 лет службы в одном подразделении
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с сентября службе информационного обеспечения исполняется 100 лет.
Отделение информационного обеспечения управления внутренних дел Бобруйского горисполкома возглавляет подполковник милиции Максим Борисович Морозов. Более 20 лет он является руководителем службы, начинал в Ленинском РОВД г. Бобруйска. За годы менялся лишь личный состав. Сегодня в подразделении работают 10 человек, в основном женщины. Все они грамотные специалисты, которые обеспечивают функционирование единого государственного банка данных о правонарушениях, ведомственных банков данных розыскного и криминального назначения. Одним из направлений служебной деятельности является работа с населением, которая заключается в предоставлении гражданам справок о наличии, либо отсутствии судимости, а также сведений о привлечении к административной ответственности.
Много лет службе отдали Людмила Чиграй, Нина Гинь, Лилия Киреева и Александр Шелех. В подразделение пришли и новые сотрудники: Софья Казак, Юлия Козловская, Юлия Протащик и Инна Балыко.
В разное время в службе работали Светлана Суркова, Наталья Гоманова, Анастасия Жукова. Сегодня они продолжают работать в других подразделениях правоохранительной системы.«С каждым годом растет количество банков данных и соответственно, увеличивается количество информации, которую можно почерпнуть и использовать в служебной деятельности. Сегодня у службы есть перспективы развития, значит, сотрудникам есть куда совершенствоваться», - отмечает Максим Борисович. Свой коллектив он поздравляет с днем службы и желает здоровья, взаимопонимания и благополучия, как в личной жизни, так и профессиональной деятельности.
1 сентября для Максима Борисовича праздничный день вдвойне. В этот день он отмечает день своего рождения.
Максим Борисович! Руководство и личный состав поздравляет Вас с Днем рождения. Желает крепкого здоровья, всех благ и успехов в службе.