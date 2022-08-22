На вопросы бобруйчан отвечают юристы

Читатель спрашивает: «Езжу на автомобиле по генеральной доверенности с правом передоверия и хочу выдать доверенность третьему лицу. Должен ли я поставить хозяина автомобиля в известность? На какой срок выдается такая доверенность?»

Отвечает нотариус Могилевского нотариального округа Ольга Оришук:

– В соответствии со статьей 188 Гражданского кодекса Республики Беларусь вы можете передоверить полномочия другому лицу, так как это предусмотрено доверенностью. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна предусматривать больше полномочий, чем основная доверенность. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

Для удостоверения доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, надо предоставить нотариусу основную доверенность с правом передоверия.

Извещать доверителя о передоверии рекомендуется в письменной форме. Вы можете направить извещение письмом с уведомлением о вручении. Это позволит избежать споров о выполнении соответству­ющей обязанности.

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Ирина Гацак спрашивает: «В 2019 году по месту работы мне был предоставлен отпуск по беременности и родам, а потом – отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Трудовые отпуска за 2017 и 2018 рабочие годы мною были не использованы. Могу ли я после декретного обратиться к нанимателю с просьбой предоставить мне трудовой отпуск за указанные годы?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Светлана Романенко:

– В случае обращения к нанимателю с подобным требованием работнику будет отказано в предоставлении трудового отпуска. Согласно трудовому законодательству, он предоставляется работникам ежегодно за работу в течение рабочего года. При этом наниматель учитывает желание отдельных работников уйти в отпуск в определенное время. Так, по желанию женщины трудовой отпуск может быть запланирован перед отпуском по беременности и родам или после него (п. 5 абз. 3 ч. 4 ст. 168 ТК).

Законодательством не предусмотрено предоставление трудового отпуска работнице по истечении предоставленного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Своим правом на отдых за 2019 рабочий год, при условии наступления рабочего года, даже если данный трудовой отпуск не запланирован графиком отпусков, женщина могла воспользоваться перед предоставлением ей отпуска по беременности и родам либо по его окончании, но до издания нанимателем приказа о предоставлении ей «декретного» отпуска. Относительно неиспользованных трудовых отпусков за предыдущие годы, безусловно, имеет место нарушение нанимателем прав работника, за что нанимателя могли привлечь к административной ответственности.

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Маргарита Иванова спрашивает: «По графику отпусков мой трудовой отпуск запланирован на сентябрь 2022 года. Я забеременела, во второй половине сентября уйду в отпуск по беременности и родам. В настоящее время я хочу оформить трудовой отпуск, после чего уйти в декретный. Наниматель устно отказывает мне в предоставлении отпуска, указывая, что меня никто не может заменить. Прав ли наниматель? Могу ли я не идти в отпуск и потребовать у нанимателя денежную компенсацию?»

– Трудовой отпуск по желанию работницы предоставляется (п. 5 абз. 3 ч. 4 ст. 168, п. 1 ч. 2 ст. 166 ТК): перед отпуском по беременности и родам; после отпуска по беременности и родам. Предоставить отпуск в вышеуказанных ситуациях – обязанность нанимателя. Чтобы уйти в трудовой отпуск до отпуска по беременности, работнице целесообразно написать соответствующее заявление и приложить к нему справку, подтверждающую факт беременности. Таким образом трудовой отпуск должен быть предоставлен женщине перед отпуском по беременности и родам полной продолжительности, предусмотренной трудовым договором (контрактом), при условии наступления рабочего года, за который предоставляется данный трудовой отпуск. Письменный отказ нанимателя возможно обжаловать в судебном порядке. Не допускается замена денежной компенсацией трудового отпуска, предоставляемого беременной женщине (ч. 3 ст. 161 ТК).