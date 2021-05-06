На Ульяновской горела квартира: причиной могла стать оставленная без присмотра горящая свеча

Ночью 6 мая в службу МЧС по телефону «112» поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ульяновской. О случившемся сообщили соседи. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Создалось плотное задымление. Жильцов дома не было. В квартире находилась только собака, которая задохнулась в дыму. В результате пожара повреждено имущество в зале, закопчены стены и потолок во всей квартире. Пострадавших нет. Вероятной причиной пожара стала оставленная без присмотра горящая свеча.