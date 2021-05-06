0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

На Ульяновской горела квартира: причиной могла стать оставленная без присмотра горящая свеча

96 0

На Ульяновской горела квартира: причиной могла стать оставленная без присмотра горящая свеча

Ночью 6 мая в службу МЧС по телефону «112» поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ульяновской. О случившемся сообщили соседи. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Создалось плотное задымление. Жильцов дома не было. В квартире находилась только собака, которая задохнулась в дыму. В результате пожара повреждено имущество в зале, закопчены стены и потолок во всей квартире. Пострадавших нет. Вероятной причиной пожара стала оставленная без присмотра горящая свеча.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿