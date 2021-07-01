На улице Куйбышева горели сараи

30 июня в 14.21 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение от очевидца о пожаре сарая по улице Куйбишева.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение происходило открытое горение блока коллективных сараев, создалось плотное задымление. Со слов очевидцев, внутри никого нет.

Прибывшие к месту вызова спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено 15 кв.м. кровли, стены и имущество в четырех блоках коллективного сарая. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина – занос постороннего источника зажигания.