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Происшествия

На улице Куйбышева горели сараи

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На улице Куйбышева горели сараи

30 июня в 14.21 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение  от очевидца о пожаре сарая по улице Куйбишева.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение происходило открытое горение блока коллективных сараев, создалось плотное задымление. Со слов очевидцев, внутри никого нет.

Прибывшие к месту вызова спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено 15 кв.м. кровли, стены и имущество в четырех блоках коллективного сарая. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина – занос постороннего источника зажигания.

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