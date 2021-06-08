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Происшествия

На улице 9 мая горела хозпостройка. Вероятная причина – непотушенные угли

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На улице 9 мая горела хозпостройка. Вероятная причина – непотушенные угли

Непотушенные угли из печи, по предварительным данным, стали причиной пожара на улице 9 мая в Бобруйске. Днем 7 июня в службу МЧС поступило сообщение о загорании частной хозяйственной постройки по улице 9 Мая. О случившемся сообщили соседи. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС из-под кровли хозяйственной постройки шел дым. Хозяева находились на месте. Хозяйственная постройка состоит из газосиликатной бани и кирпичного сарая. В результате пожара повреждено перекрытие в бане, обуглены стены внутри сарая, уничтожено перекрытие в сарае на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как рассказали жильцы дома, накануне пожара они достали непотушенные угли из топливника бани и, пересыпав их в бумажный пакет, поставили в сарай. Угли не были пролиты водой до их полного затухания, что вероятно и привело к пожару.

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