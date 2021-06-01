На территории центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открылась детская площадка
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Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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