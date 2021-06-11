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На страже нашей безопасности: 55-летний юбилей почетной службы

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На страже нашей безопасности: 55-летний юбилей почетной службы

12 июня Бобруйский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь отмечает 55-летие. Накануне его сотрудники принимали поздравления от начальника Департамента Александра Шепелева, начальника Могилевского областного управления Игоря Драчева, руководителя отдела-юбиляра Сергея Борисевича, первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома Игоря Киселя, начальника УВД Бобруйского горисполкома Андрея Говорако, глав администраций Первомайского и Ленинского районов Виталия Власевича и Александра Лисовского, депутата Бобруйского городского Совета депутатов Василия Баранчука.

Много добрых слов было сказано в адрес службы, которая стоит на страже безопасности бобруйчан. Александр Шепелев отметил, что наш отдел – один из лучших в республике. Здесь слаженная работа профессионального и грамотного коллектива, с которого следует брать пример.

Несколько мероприятий в этот день прошло на базе Бобруйского отдела, а вечером его сотрудников чествовали и радовали концертными номерами в театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича.

Подробности в ближайшем номере «БЖ».

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