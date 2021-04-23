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Профилактика

На страже безопасности: рекомендации МЧС на выходные

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На страже безопасности: рекомендации МЧС на выходные

Переменно дождливая погода – это подарок для спасателей, но совсем не помеха для дачников. Работники МЧС напоминают о простых правилах безопасности в выходные дни для дачников и жителей частного сектора:

СЖИГАНИЕ МУСОРА!

Учитывайте погоду и не полите костер при сильном ветре. Не сжигайте мусор на сухой траве, приготовьте место для костра, убрав горючие вещества по-дальше. Костер как дети – за ним нужен постоянный присмотр.  Также подстрахуйте себя ведром с водой, огнетушителем и другими подручными средствами.

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ/ МАНГАЛЫ

Не применяйте для розжига мангала легко воспламеняющиеся жидкости. Убедитесь, что искры от огня не попадут на ближайшие сгораемые конструкции. Уходя, проконтролируйте, чтобы пламя полностью погасло и не создавало угрозы.

ДЕТИ

Держите детей в поле зрения. Не разрешайте играть на стройке, убедитесь, что все люки, ямы, канализации закрыты. После прогулок на свежем   воздухе осмотрите детей и себя на наличие клещей. Не разрешайте играть со спичками.

Будьте здоровы и проведите выходные безопасно!

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