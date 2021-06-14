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Общество

На стадионе «Спартак» прошла республиканская акция «Каникулы без дыма и огня»

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На стадионе «Спартак» прошла республиканская акция «Каникулы без дыма и огня»

На стадионе «Спартак» состоялось яркое и запоминающееся мероприятие в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям рассказали детям об опасностях, которые могут их подстерегать во время летних каникул. Проигрывая различные ситуационные задачи, воспитанники спортивной школы СДЮШОР «Березина» повторили, что в случае чрезвычайной ситуации нужно вызывать спасателей по телефону 112. Запомнили ребята, что купаться разрешено только в специально оборудованных местах и в сопровождении взрослых. Узнали, что такое АПИ и для чего он нужен. Попробовали огнетушитель в действии. Познакомились с пожарным аварийно-спасательным инструментом. Закончилось мероприятие «дождём радости», как назвали его ребята, который устроили работники МЧС.

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