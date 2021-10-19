На советской ребенок попал под колеса автомобиля

18 октября около 15:30 на перекрестке улиц Советской и Интернациональной 70-летний местный житель, управляя автомобилем Вольво S80, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, причины устанавливаются.

Госавтоинспекция @gai.mogilev рекомендует водителям воспринимать детей у края проезжей части дороги как возможную опасность⚠️ и быть готовыми к снижению скорость вплоть до остановки, а пешеходам ответственно относиться к своей безопасности и не совершать необдуманных действий.

УВД Могилевского облисполкома