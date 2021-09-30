На сессии облсовета уточнены показатели бюджета Могилевщины 2021 года

На сессии областного Совета депутатов, проведенной в связи со сложившейся пандемической ситуацией с коронавирусом в режиме видеоконференции с городскими и районными студиями, были рассмотрены вопросы уточнения базовых показателей бюджета региона 2021 года и инвестиционной программы Могилевской области на нынешний год.

Их корректировка была вызвана объективными обстоятельствами, предопределившими значимые перемены в них. Финансовые изменения предопределили рост поступлений от налога на добавленную стоимость, а также увеличение объема субвенций и трансфертов

В результате, как сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Юрий Ильющиц, изменяются параметры доходов и расходов областного бюджета. Причем весьма существенно. Ведь только поступления от вышеназванного налога возросли в нем на 30 млн. рублей.

Значительные, естественно, перемены претерпевают и ассигнования в различные сферы народно-хозяйственного комплекса Могилевщины. В том числе здравоохранение. Для задействования в нем новых объектов и оснащения их современным медицинским оборудованием.

На 4,4 млн. рублей увеличился и объем инвестиционной программы области 2021 года. Ее уточнившийся размер – 229 млн. рублей.