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Погода

На реках Беларуси сохраняется спад уровней воды

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На реках Беларуси сохраняется спад уровней воды

В ближайшие дни на большинстве рек Беларуси сохранится спад уровней воды, а температура воды будет понижаться. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Отмечается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки. Незначительный (1-3 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине на участке Полоцк - Верхнедвинск, Припяти у Пинска (мост Любанский), некоторых их притоках, а также отдельных притоках Немана, Западного Буга и Сожа.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря.

По информации гидрологов, температура воды в реках составляет плюс 14-23 градуса, в водоемах - 20-23 градуса.

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