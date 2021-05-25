На предприятиях ЖКХ Бобруйска пройдет прямая телефонная линия
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29 мая с 9.00 до 12.00 будет организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
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