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Общество

На повышение качества жизни людей с инвалидностью в 2021-2025 годах государство планирует израсходовать более 4 миллиардов рублей

Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. 

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На повышение качества жизни людей с инвалидностью в 2021-2025 годах государство планирует израсходовать более 4 миллиардов рублей

На следующую пятилетку уже подготовлена новая Государственная программа «Социальная защита», в рамках которой будут реализовываться две подпрограммы «Социальное обслуживание и социальная поддержка»
и "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц».

Общий объем финансирования более 4 млрд. рублей. Из них расходы на социальное обслуживание и социальную поддержку - 3,7 миллиардов рублей, а на обеспечение доступной среды – 306 миллиардов рублей.

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