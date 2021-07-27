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На Олимпиаде в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

belta.by 79 0

На Олимпиаде в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере семь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета "Токио-2020", сообщает ТАСС.

По данным отчета, двое из зараженных - спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло 160.

Как сообщает японское агентство Дзидзи, заразившимися атлетами стали двое теннисистов из сборной Нидерландов.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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