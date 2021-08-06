На новом стадионе состоялся товарищеский матч холдинга “Бобруйскагромаш” и ОАО “БЗТДиА”. Кто победил?

5 августа по уже сложившейся доброй традиции состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Матч прошёл в поддержку спортсменов Могилёвской области, принимающих участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Почётными гостями спортивного мероприятия стали белорусский боксер Александр Радионов, выступивший в 1/16 финала олимпийского турнира, а также его мама – сотрудница Бобруйскагромаша - Людмила Радионова. Они получили памятные подарки от руководителей промышленных предприятий Надежды Лазаревич и Владимира Киселя, а также от Объединённой организации Министерства промышленности ОО «Белорусский союз женщин».

Уже с первых минут матча стало понятно — легкой игры не будет. Каждая из команд была настроена только на победу. Футболисты порадовали болельщиков красивой, динамичной игрой и зрелищными комбинациями. А болельщики эмоционально поддерживали свои любимые команды.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Все участники матча – и игроки, и болельщики – получили мощный заряд энергии, массу положительных эмоций и договорились почаще проводить такие спортивные мероприятия!