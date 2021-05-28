На Мопра горела баня. Вероятная причина – непотушенные угли

Непотушенные угли из печи, по предварительным данным, стали причиной пожара бани на улице Мопра в Бобруйске. Рано утром 24 мая бобруйчанин, проживающий в частном секторе, собирался на работу. В окно увидел на соседней улице зарево. О случившемся сообщил в службу спасения по телефону «112». По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение бани на улице Мопра, создалось плотное задымление. В результате пожара уничтожена кровля бани по всей площади, повреждены стены снаружи на площади 15 квадратных метров, закопчены стены внутри. Работниками МЧС спасены два сарая, расположенные поблизости. Пострадавших нет. Как рассказали жильцы дома, накануне пожара они достали угли из топливника и, пересыпав их в емкость, оставили возле стены бани, забыв пролить водой до их полного затухания, что и вероятно и привело к пожару.

МЧС напоминает, в соответствии с правилами пожарной безопасности зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания.