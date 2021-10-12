На международном фестивале в Ногинске бобруйская актриса Наталья Кашпур завоевала награду

На первом Международном театральном фестивале антрепризных спектаклей «Самородок» в городе Ногинск (Московская область) участвовал коллектив театра им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Актеры представили спектакль «Старая зайчиха». По итогу конкурса актрису нашего театра Наталью Кашпур наградили дипломом в номинации приз зрительских симпатий.