На крыльях творчества. В Бобруйске прошла встреча с поэтом Валерьяном Чернецовым

9 декабря в городской библиотеке №4 им. Б.М. Микулича прошла творческая встреча с бобруйским поэтом, председателем литературного городского объединения «Вясна» Валерьяном ЧЕРНЕЦОВЫМ. В начале мероприятия для слушателей была подготовлена небольшая видеопрезентация о его жизни и творчестве, после чего автор прочел свои стихи. Произведения поэта были посвящены таким темам, как война и мир, времена года, взаимоотношения, любовь к Бобруйску. Выступление Валерьяна Чернецова прошло в тандеме с вокальной группой «Гармония», которая функционирует на базе клуба «Оптимист» в районном центре культуры. Писать поэт начал еще в школьные годы. А профессионально стал заниматься поэзией в 1964 году. У Валерьяна Сергеевича четыре сборника стихов: «Откровение», «Жизнь во вселенной – миг», «Еще раз про любовь», «Город моей мечты». – Поэзия – это видение окружающего мира через призму образов. Строки рождаются тогда, когда какие-то события или жизненная ситуация волнуют тебя, лишают покоя, требуют выхода чувствам, – рассказал поэт.