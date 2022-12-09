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Культура

На крыльях творчества. В Бобруйске прошла встреча с поэтом Валерьяном Чернецовым

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На крыльях творчества. В Бобруйске прошла встреча с поэтом Валерьяном Чернецовым

9 декабря в городской библиотеке №4 им. Б.М. Микулича прошла творческая встреча с бобруйским поэтом, председателем литературного городского объединения «Вясна» Валерьяном ЧЕРНЕЦОВЫМ. В начале мероприятия для слушателей была подготовлена небольшая видеопрезентация о его жизни и творчестве, после чего автор прочел свои стихи. Произведения поэта были посвящены таким темам, как война и мир, времена года, взаимоотношения, любовь к Бобруйску. Выступление Валерьяна Чернецова прошло в тандеме с вокальной группой «Гармония», которая функционирует на базе клуба «Оптимист» в районном центре культуры. Писать поэт начал еще в школьные годы. А профессионально стал заниматься поэзией в 1964 году. У Валерьяна Сергеевича четыре сборника стихов: «Откровение», «Жизнь во вселенной – миг», «Еще раз про любовь», «Город моей мечты». – Поэзия – это видение окружающего мира через призму образов.  Строки рождаются тогда, когда какие-то события или жизненная ситуация волнуют тебя, лишают покоя, требуют выхода чувствам, – рассказал поэт.

Бобруйску

Европы центр и сердца тоже

Бобруйск с сестрой Березиной,

Так на столицы не похожий,

Пленяет аурой иной.

Бобруйск и бобр – слова простые,

И громче сердца меркнет стук,

Когда ступлю на мостовые,

Как тихих улиц верный друг.

Родной Бобруйск на пике моды,

И некогда ему стареть.

Родной Бобруйск, тебе я оды

Еще не все успел пропеть.

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