На контроле КГК деятельность рынков Могилевской области

Результаты проведенного Комитетом госконтроля мониторинга крупных рынков городов Могилева и Бобруйска показали, что для производителей сельскохозяйственной продукции в целом созданы необходимые условия, в случае необходимости имеется возможность организации для них дополнительных торговых мест.

Вместе с тем контролерами выявлены неединичные нарушения при предоставлении администрациями рынков торговых мест, заключении соответствующих договоров и ведении их реестров, а также отсутствие единых и справедливых подходов к установлению тарифов на аренду торговых мест и дополнительные услуги. Стоимость на одинаковые услуги (прокат тележек, весов, гирь, разруб мяса и иные) на отдельных рынках различалась в 1,3-4,1 раза, а дневной платы за торговое место – в 2 раза.

Также по отдельным субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю на рынках, выявлены различные нарушения порядка ценообразования и санитарных норм и правил.

По итогам мониторинга нарушителям вручены рекомендации по устранению нарушений, органам управления рынков внесены предложения по совершенствованию их работы.