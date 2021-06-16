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На контроле КГК цены на лекарственные средства

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На контроле КГК цены на лекарственные средства

Комитет госконтроля Могилевской области во взаимодействии с иными государственными органами продолжает мониторинг цен на лекарственные препараты в регионе. В целом контрольными мероприятиями охвачены почти 200 аптек.

В отдельных из них Комитетом пресечены случаи необоснованного завышения цен, а также нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств.

По материалам контролеров в июне решением Минздрава была приостановлена деятельность 6 аптек одной из частных аптечных сетей г. Бобруйска.

Работа по пресечению необоснованного роста цен продолжается. Граждане Могилевской области могут оказать содействие в выявлении случаев дефицита или значительного роста цен на лекарственные препараты, направив Комитету госконтроля свои сообщения с приложением копий кассовых чеков по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.

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