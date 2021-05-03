Сообщить о дефиците или значительном росте цен на лекарства можно в КГК

Комитет госконтроля Могилевской области во взаимодействии с иными государственными органами проводит мониторинг цен на лекарственные препараты в регионе.

В целом с начала года аптечные сети приняли меры по снижению розничных цен на социально значимые лекарства.

При этом отдельные из них допускают нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств. По выданным контролерами рекомендациям принимаются меры по устранению указанных нарушений.

Работа по пресечению необоснованного роста цен продолжается. Граждане Могилевской области могут оказать содействие в выявлении случаев дефицита или значительного роста цен на лекарственные препараты, направив Комитету госконтроля свои сообщения с приложением копий кассовых чеков по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.