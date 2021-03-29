На Комсомольской горел грузовик
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27 марта в 8.41 на телефон 101 поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Комсомольской в Бобруйске.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение кабины грузового автомобиля 2014 года выпуска.
В результате пожара повреждена кабина внутри автомобиля. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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