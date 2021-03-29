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Происшествия

На Комсомольской горел грузовик

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На Комсомольской горел грузовик

27 марта в 8.41 на телефон 101 поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Комсомольской в Бобруйске.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило  горение кабины грузового автомобиля 2014 года выпуска.

В результате пожара повреждена кабина внутри автомобиля. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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