На границе Беларуси начали действовать новые правила с 21 декабря

В целях предотвращения распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, граница РБ продолжает работу с более строгими ограничениями. Они вступили в силу с 0 часов 21 декабря, сообщает Госпогранкомитет

Правила касаются случаев пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска. Аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в Латвии, Литве и России.

Так, временно приостанавливается выезд граждан Республики Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране, через функционирующие наземные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Авиационные пункты пропуска данное ограничение не затронет.

Ограничения на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска остаются в силе. Кроме того, въезжающим иностранцам старше шести лет, потребуются медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

Белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, внесенных Минздравом в Перечень, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в страну и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси.

Транзит возможен только по прибытии через воздушные пункты пропуска и в случае документального подтверждения транзитного проезда по Беларуси в 24-часовой срок. Ни медицинский документ, ни самоизоляция от иностранцев не требуются.

Если транзит превысит 24 часа, пропуск через границу возможен только при наличии медицинского документа.

Документом утвержден перечень лиц, на которых не распространяются временные ограничения. Например, на дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, иностранцев, въезжающих для работы, медицинской помощи, граждан Республики Беларусь, выезжающих за рубеж по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, в командировку, получения образования и другие. В том числе исключением являются граждане России, следующие транзитом через нашу страну в Российскую Федерацию даже через наземные пункты пропуска.

В исключительных случаях могут приниматься частные решения о пропуске лиц через границу.