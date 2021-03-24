На горсовете обсудили несколько актуальных тем

Забота о безопасности у водоемов

Жаркие деньки и открытие купального сезона наступят лишь через пару месяцев, но уже сейчас депутаты Бобруйского городского Совета и службы, ответственные за подготовку пляжей и обеспечение безопасных условий отдыха у водоемов, обсудили эти темы 16 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Каждый год решением горисполкома в Бобруйске определяются места массового отдыха у водоемов, где благоустроены пляжи, расположены спасательные станции. В остальных местах купание запрещено, однако часто люди просто игнорируют информационные таблички о запрете и создают стихийные места отдыха у воды.

– Наиболее проблемным для нас является стихийное, необорудованное для купания место «Гусиный луг» из-за его протяженности. Анализ проведения мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, рейдов показывает, что туда стягивается большое количество людей, проживающих в 5-м, 6-м, 7-м микрорайонах, – обратил внимание начальник отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД гор­исполкома Сергей Рудько. – В 2019-2020 годах именно в этом месте утонули несовершеннолетние школьники. По нашей инициативе в прошлом году закрыли въезд со стороны 6-го микрорайона, но все остальные въезды со стороны улицы Комбинатской по-прежнему остаются открытыми. Второй вопрос по «Гусиному лугу» – таблички и знаки о запрете купания. В прошлом году мы пытались мониторить, смотреть, чтобы их не повреждали. На «Гусиный луг» граждане ходят со стороны Комбинатской, значит, таблички нужно ставить не только вдоль береговой линии, но обязательно на въезде на видном месте, прикреплять на металлические опоры, чтобы были заметны и их не ломали.

– Место гибели людей чаще всего там, где поворот реки. В Бобруйске оно постоянно на слуху. Может быть, именно в этом коварном месте и на въездах установить специальные информационные щиты, где указать, сколько людей здесь утонуло. Акцентировать внимание, чтобы бобруйчане понимали опасность, которую оно представляет, – предложил председатель Совета депутатов Михаил Желудов. – И еще человек должен знать: если сам для себя решил купаться в запрещенном месте, то может понести за это административное наказание.

– Где больше всего тонут люди? Если брать статистику по Бобруйску с 2000 года, то из 26 детей, которые погибли на водоемах, 23 ребенка утонули именно в районе «Гусиного луга». В 2010 году, когда стояла аномальная жара, был всплеск гибели людей на водоемах, утонули 32 человека, из них 10 – тоже в районе «Гусиного луга». Ежегодно здесь гибнут 1-2 человека. Это действительно самый коварный участок реки, – отметила председатель Бобруйской городской организации ОСВОД Оксана Корсакова.

Радует, что люди стали меньше ­употреблять спиртные напитки возле водоемов, а значит, совершается меньше необдуманных действий, когда «море по колено». По информации Сергея Рудько, в прошлом году были привлечены к административной ответственности 283 человека, из них 126 – по статье 17.3 КоАП Республики Беларусь за распитие алкогольных напитков в общественных местах, в том числе в запрещенных для купания.

На заседании прозвучало предложение оборудовать еще одно место отдыха у воды: обследовать и благоустроить пляж в районе Форштадта (недалеко от спасательной станции №3), где летом собирается много бобруйчан.

В этом году подготовкой перед купальным сезоном, обследованием, благоустройством и ремонтом территорий пляжей, установкой информационных табличек будет заниматься КУП «ДЭП г. Бобруйска». Должны быть созданы благоприятные и комфортные условия отдыха у водоемов для жителей и гостей города. Ближе к лету, когда решением горисполкома определятся места для купания, эта информация будет размещена в СМИ и на городских сайтах. Важно, чтобы и сами граждане заботились о своей безопасности и не пренебрегали правилами поведения у воды.

Бобруйск сохраняет память

Выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн обсудили депутаты городского Совета. С содержательным докладом на заседании постоянной комиссии 18 марта выступила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяна Горбачева.

Как рассказала Татьяна Михайловна, всего на территории города 33 воинских захоронения и 15 памятных знаков. Каждое закреплено за организациями и учебными заведениями. Важное значение придается активной работе по уборке, благоустройству и приведению воинских захоронений и памятных знаков в надлежащее состояние. Работы по реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремонту проводятся за счет средств городского бюджета. Так, на благоустройство воинских захоронений в 2019 году было направлено 25 тысяч рублей, в 2020-м – свыше 30 тысяч рублей.

Выделены средства (в том числе за счет Госпрограммы) на восстановление выгравированных на мемориальных плитах имен воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (монумент «Георгий Победоносец»). Из-за погодных условий надписи искажаются, а пескоструйное нанесение на плиты братской могилы позволит сохранить их на более длительный срок. Часть работ была выполнена в 2020 году, завершить их предполагается к 7 мая.

В 2020 году поисковым отрядом «Обелиск» совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи горисполкома собраны поисково-­краеведческие материалы о местах гибели 31 воина, оборонявшего Бобруйск в годы войны. Сведения о них внесены в автоматизированный банк данных «Книга памяти» и, соответственно, в паспорта воинских захоронений.

– Сейчас очень много обращений поступает от родственников, которые ищут сведения о своих отцах, дедах, прадедах, погибших при защите Бобруйска. Работая совместно с архивом, военкоматом, УВД и другими службами, мы помогаем им разыскать эти данные. Работа последовательная, мы ее проводим постоянно, – рассказала Татьяна Михайловна.

В Бобруйске большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В 2020 году эпидемиологическая ситуация не позволила провести массовые мероприятия, поэтому городские проекты, встречи, эстафеты, челленджи, акции перешли в онлайн-режим.

– сегодня очень важно помнить и чтить прошлое, проводить с молодежью к памятным датам мероприятия, на которых ребята через диалог, рассказывая истории своих семей, будут знакомиться с подвигом народа в годы Великой Отечественной войны. Важно, что эта работа последовательная. И пусть она не будет рассчитана на большое количество человек, сегодня нужно напрямую общаться с молодежью, находить новые формы патриотического воспитания, – уверена Татьяна Горбачева. – Бобруйск сохраняет память.

– Мы 76 лет живем под мирным небом, но события тех страшных дней нельзя забывать. Надо говорить с молодежью на патриотические темы. Бобруйску есть чем гордиться. Многие городские улицы носят имена героев, о которых должно знать подрастающее поколение, – заметил председатель Совета депутатов Михаил Желудов.

Завершая обсуждение темы заседания, вернулись к вопросу подготовки памятных мест к предстоящему 9 Мая. В начале апреля комиссия выезжает для обследования каждого воинского захоронения, чтобы определить виды и объемы работ, которые необходимо ­произвести.

– В преддверии праздника Победы мы уделим внимание каждому памятнику и мемориалу, благоустроим и высадим цветы. Мы обязательно выполним все необходимые работы, – заверила начальник отдела внешнего благоустройства ГО «Бобруйскжилкомхоз» Ирина Савельева.