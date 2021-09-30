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Общество

На экскурсии в питомнике служебных собак побывали бобруйские гимназисты

По информации Бобруйского ОДО 106 0

На экскурсии в питомнике служебных собак побывали бобруйские гимназисты

В Бобруйском отделе Департамента охраны состоялась встреча сотрудников охраны с учащимися 6-х классов государственного учреждения образования «Гимназия №3 города Бобруйска».

Для ребят была организована экскурсия по питомнику служебных собак, где шестиклассники более подробно ознакомились с особенностями работы милиционера-кинолога, условиями содержания четырехлапых охранников, тонкостями дрессировки, разведением и выращиванием.

Точность и слаженность действий сотрудников Департамента охраны вызвала восхищение у ребят и высокомобильная, оснащенная по последнему слову техники служба, им очень понравилась.

Школьники убедились, что в борьбе с правонарушителями сотрудники подразделений охраны одерживают одну за другой блестящие победы, ведь на их счету сотни раскрытых преступлений и предотвращенных краж.

У всех участников встречи остались в памяти яркие впечатления и позитивные эмоции.

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