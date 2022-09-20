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Происшествия

На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона»

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На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона»

Ураган "Фиона" обрушился на Доминиканскую Республику, вызвав наводнения и вынудив более 12,5 тыс. человек покинуть свои дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой Reuters.

Отмечается, что из-за стихии около 709 тыс. местных жителей остались без электричества.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что ущерб, нанесенный республике ураганом, значительный.

По данным ТАСС, в 16 из 32 регионов страны объявлен красный уровень опасности. Скорость порывов ветра в пределах атмосферного явления превышает 40 м/с. Стихия унесла жизнь как минимум одного человека в Доминиканской Республике. Жертвой стал мужчина, погибший на своем приусадебном участке.

Ранее ураган "Фиона" обрушился на юго-восточное побережье Пуэрто-Рико, в связи с чем около 90% населения страны остались без электроснабжения. Поваленные деревья, сход оползней и наводнения заблокировали дороги. Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении в Пуэрто-Рико чрезвычайной ситуации и предоставлении федеральной помощи.

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