На должность заместителя главы администрации Ленинского района города Бобруйска назначена Инна Новикова

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 29 июня 2021 г. на должность заместителя главы администрации Ленинского района г. Бобруйска назначена Новикова Инна Анатольевна.

Инна Анатольевна родилась в 1975 году. В 2004 году окончила учреждение образования «Могилевский государственный университет им.А.А.Кулешова» по специальности «Дошкольное образование. Практическая психология». До назначения на должность работала директором государственного учреждения культуры «Дворец искусств г.Бобруйска». Имеет значительный опыт работы в органах государственного управления.

Бобруйский городской исполнительный комитет