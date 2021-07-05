На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов
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На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов, сообщает БЕЛТА.
"На 100 баллов написали 26 человек, нулевой результат - у 21", - рассказал Юрий Миксюк.
Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
Сдавать ЦТ по математике планировали около 32,2 тыс. абитуриентов. На испытание в первый день не явились 1072 человека, во второй - 534.
Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по географии - пройдет 6 июля.
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