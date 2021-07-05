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На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов

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На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов

На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов, сообщает БЕЛТА.

"На 100 баллов написали 26 человек, нулевой результат - у 21", - рассказал Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по математике планировали около 32,2 тыс. абитуриентов. На испытание в первый день не явились 1072 человека, во второй - 534.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по географии - пройдет 6 июля.

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