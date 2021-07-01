На бобруйском заводе биотехнологий прошла вакцинация работников
57 0
0
Фотографии: Виктор Чабан
Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
0
Читайте
также
также
-
На бобруйском заводе биотехнологий прошла вакцинация работников
-
С конкурсами, улыбками и песнями: в Молодежном парке прошел праздник «Лето Первомайское»
-
В торгово-экономическом колледже Бобруйска состоялся выпускной-2021
-
«Дань памяти». В Бобруйске прошел концерт, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
-
Бобруйчане празднуют День рождения любимого города
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости