0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фоторепортажи

На бобруйском заводе биотехнологий прошла вакцинация работников

57 0

На бобруйском заводе биотехнологий прошла вакцинация работников

Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

/Будет дополнено и обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿