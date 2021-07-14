На Бобруйском кожевенном комбинате прошла выездная вакцинация
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В среду, 14 июля, на Бобруйском кожевенном комбинате прошла выездная вакцинация. О важности вакцинации трудовому коллективу рассказали медицинские работники Бобруйской городской поликлиники №3.
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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