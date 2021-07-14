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Общество

На Бобруйском кожевенном комбинате прошла выездная вакцинация

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На Бобруйском кожевенном комбинате прошла выездная вакцинация

В среду, 14 июля, на Бобруйском кожевенном комбинате прошла выездная вакцинация. О важности вакцинации трудовому коллективу рассказали медицинские работники Бобруйской городской поликлиники №3.

 

 

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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