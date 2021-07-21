На бобруйском аэродроме готовятся к Армейским международным играм «АрМИ-2021»
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С 22 августа по 4 сентября в 12 странах мира (в том числе и в Беларуси) пройдут VII Армейские международные игры «АрМИ-2021». В них примут участие около 300 команд из более чем 40 стран.
В настоящее время на аэродроме 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка проходит третий этап подготовки к Играм – тренировки белорусских участников конкурса «Мастера автобронетанковой техники». А наблюдают за ними будущие защитники Отечества – мальчишки из военно-патриотического лагеря «Патриот» (2-я смена).
Подробности – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».
Александр АНТАШКЕВИЧ. Фото автора.
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