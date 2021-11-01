На берег Великобритании выбросило тысячи мёртвых морских существ

На пляжи северо-востока Великобритании выбросило тысячи мертвых морских существ. На снимках, которые были сделаны местными жителями, видны мертвые крабы, омары, рыбы, многие из которых запутались в водорослях.

Расследование данного инцидента начало Агентство по охране окружающей среды Великобритании. Экологи первым делом собрали образцы воды, чтобы сделать анализ в лаборатории и выяснить, связан ли данный инцидент с загрязнением.

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