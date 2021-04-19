На базе 147-го зенитного ракетного полка прошел финальный этап спортивно-патриотической игры «Зарничка»

В пятницу, 16 апреля, на базе 147-го зенитного ракетного полка прошел финальный этап городской спортивно-патриотической игры «Зарничка».

Соревнования были организованы Бобруйским городским Советом общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» при поддержке управления по образованию Бобруйского горисполкома, отдела идеологической работы по делам молодежи Бобруйского горисполкома.

Состязания открылись перекличкой команд и напутственными словами председателя Бобруйского ГС ОО «БРПО» Светланы ПАВЛЕНИНОЙ.

В финал соревнований вышли 7 команд по 10 человек. Это представители гимназии №2 и средних школ: №2, №10, №16, №26, №27, №34.

Заместитель командира полка по идеологической работе подполковник Андрей КРАСНОГИР поприветствовал ребят и провел строгий инструктаж по соблюдению мер безопасности.

Игра состояла из 7 этапов: смотра строя октябрятских войск «Будь готов!», состязаний «Маленькие граждане большой страны», «Паутина», «Снайпер», «Минное поле», «ДОТ», «Секретный пакет».

Во время упорной и длительной борьбы юные патриоты преодолевали этапы, начиная от смотра строевой выучки и песни, заканчивая преодолением «Минного поля» и определением лучших в метании импровизированных гранат.

В завершение соревнований все участники игры отправились в столовую и отведали самую настоящую солдатскую кашу.

Пока проходил подсчет набранных очков, учащиеся знакомились с солдатским бытом в казармах, вооружением, военной и специальной техникой.

Ребята с озорным увлечением постигали солдатскую науку, даже после окончания конкурсов не хотели уходить. Кто-то с интересом изучал технику связи, кто-то почувствовал себя настоящим водителем зенитного ракетного комплекса «ОСА».

По итогам финального этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка» места распределись следующим образом:

1 место – ГУО «Средняя школа № 26 г.Бобруйска»;

2 место – ГУО «Средняя школа № 34 г.Бобруйска»;

3 место – ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска».

Команда-победитель представит Бобруйск на областном этапе игры, который пройдет в мае.

Старший офицер по информационно-пропагандисткой работе 147-го зенитного ракетного полка, Владимир МОНЯК, уверен, что такие мероприятия достигают своих целей: формируют у детей и подростков устойчивое желание способствовать процветанию страны и стремлению защищать Родину при необходимости.