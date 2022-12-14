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Прием граждан проведет главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай в Бобруйске 15 декабря

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Прием граждан проведет главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай в Бобруйске 15 декабря

Главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай проведет в Бобруйске личный прием граждан по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в организациях здравоохранения области, а также при организации учебно-воспитательного процесса и питания в учреждениях образования.

Обратиться к руководителю Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно будет 15 декабря (четверг) с 10 до 13 часов. Место проведения приема - Бобруйский зонЦГЭ (ул. Минская, д.100).

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