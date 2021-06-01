В первый день лета объявлен оранжевый уровень опасности

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+8 °С, ночью и утром местами на почве заморозки до -3 °С, а днем ожидается 14–20 градусов со знаком плюс.

В среду, 2 июня, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, днем по юго-востоку порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 4–10 градусов выше нуля, днем – 17–22 градуса тепла.