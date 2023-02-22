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«Мы вместе». II Форум развития гражданского общества стартует в Бобруйске

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«Мы вместе». II Форум развития гражданского общества стартует в Бобруйске

Форум будет проходить с 22 по 28 февраля. За это время состоятся дискуссионные и выездные площадки, которые будут организованы на базе первичных организаций "Белой Руси".

Каждый год на форуме собираются члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов местного управления, общественных объединений, волонтеры для того, чтобы вместе обсудить самые актуальные вопросы развития не только гражданского общества, но и нашего региона. Построение гражданского общества в современной Беларуси тесно связано с активной позицией граждан в управлении обществом, с гражданским участием и инициативами, исходящими от самих белорусов

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