«Мы вместе». II Форум развития гражданского общества стартует в Бобруйске
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Форум будет проходить с 22 по 28 февраля. За это время состоятся дискуссионные и выездные площадки, которые будут организованы на базе первичных организаций "Белой Руси".
Каждый год на форуме собираются члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов местного управления, общественных объединений, волонтеры для того, чтобы вместе обсудить самые актуальные вопросы развития не только гражданского общества, но и нашего региона. Построение гражданского общества в современной Беларуси тесно связано с активной позицией граждан в управлении обществом, с гражданским участием и инициативами, исходящими от самих белорусов
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