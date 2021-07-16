«Мы умеем работать и знаем, как работать хорошо!» В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за полугодие

Сегодня в Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития города за полугодие. Заседание прошло под представительством председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева.

Александр Викторович задал тон разговору, подчеркнув, что в целом за первое полугодие город сработал неплохо.

– Текущий год достаточно напряженный: каждый из вас видит и понимает ситуацию, которая складывается в стране – это очередные санкции, которые пытаются ввести в отношении Беларуси. Некоторых предприятий Бобруйска они, к сожалению, тоже коснулись. В этой ситуации появляются дополнительные задачи: нам необходимо искать новые рынки сбыта, осваивать производство инновационной, конкурентоспособной продукции, занять свою нишу. И, тем не менее, уже сейчас в итогах работы много хороших моментов, наблюдается положительная динамика. Из 9 доведенных ключевых показателей выполнено 8. И я хочу поблагодарить руководителей наших предприятий и организаций, ведь те высокие показатели, которые мы сегодня имеем – заслуга ваша и ваших работников. Поэтому задача номер один – сохранение трудовых коллективов и повышение заработной платы. Мы умеем работать и знаем, как работать хорошо! А сейчас нам нужно сплотиться еще больше и дать сильный отпор тем вызовам, которые бросают нашей стране!

Подробно о том, как сработал город за полугодие, рассказала заместитель председателя горисполкома Ольга Жук.

– За прошедший период года обеспечен рост объемов промышленного производства: за январь-май в фактических ценах – 126,8 %. И что крайне важно – с одновременным снижением запасов готовой продукции. Стоит отметить, что достигнутый уровень – самый низкий за последние 13 лет! Но главное, что эта тенденция сохраняется, и по оценке на 1 июля уровень запасов немногим превысил 70%.

В передовики производства в истекшем полугодии вышли ОАО «Белшина», БЗ «ТДиА», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «ТАиМ», ЗАО «Легпромразвитие», ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»…

На «Белшине» возрос объем производства шин для легковых автомобилей, на «Бобруйскагромаше» – машин для внесения минеральных и органических удобрений, ТДиА увеличил выпуск запчастей, в том числе и за счет освоения новых рынков сбыта, в списке появились Гана, Камерун, Доминиканская Республика, Иордан и Великобритания. ТАиМ освоил новый для себя вид продукции – производство кондиционеров для оснащения автобусов МАЗ. Бобруйский завод растительных масел увеличил объем производства масла в 3,7 раза!

Подробнее об итогах социально-экономического развития Бобруйска читайте в ближайшем выпуске «БЖ».