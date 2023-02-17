«Мы строим будущее и пишем историю вместе!» В Бобруйске торжественно подвели итоги социально-экономического развития

Сегодня в Бобруйске состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов социально-экономического развития города за 2022 год. В работе собрания городского актива приняли участие председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, депутаты Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко, Ирина Рынейская, Вера Широкая, председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, епископ Бобруйский и Быховский Серафим и другие гости. А также почетные граждане Бобруйска, представители депутатского корпуса, трудовых коллективов и общественных объединений, правоохранительных органов, войсковых частей Бобруйского гарнизона.

В своем выступлении председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что, несмотря на то что 2022 год выдался непростым, а порой непредсказуемым, Бобруйск не остановился в развитии и уверенно смотрит вперед. По итогам года город выполнил важнейшие из ключевых показателей – темп роста заработной платы и поступление совокупных доходов в бюджет, что позволило исполнить взятые перед бобруйчанами социальные обязательства. А общая цель в этом году остается неизменной – обеспечение ускоренного развития Бобруйска и повышение благосостояния граждан. И здесь от каждого в работе требуются инициативность, дисциплина и ответственность.

– Сегодня мы чествуем лучших представителей трудовых коллективов, передовиков производства, всех, кто является нашей гордостью, образцом профессионального мастерства и творческого отношения к делу, – обратился к участникам собрания Анатолий Михайлович. – Спасибо вам за труд в заводском цехе, у школьной доски, за операционным столом, на стройке, за прилавком магазина. Дорогие друзья, 2023-й объявлен в Беларуси Годом мира и созидания. Как никогда прежде, всем нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы объединить людей вокруг самых важных ценностей – мира и согласия, независимости и социального благополучия. Надеюсь, что этот посыл дойдет до сердца каждого. Убежден, что сплоченность и созидательная энергия жителей Бобруйска будут направлены на динамичное развитие города и всей Могилевской области.

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель подробно остановился в докладе на знаковых для Бобруйска событиях, достижениях, выполнении основных показателей социально-экономического развития.

Эффективную работу и стабильно высокие объемы производства на протяжении года демонстрировало большинство бобруйских предприятий, среди них «ТАиМ» и завод тракторных деталей и агрегатов, «Бобруйскагромаш» и «Пинскдрев-Бобруйск», «Красный пищевик» и завод растительных масел, «Славянка» и многие другие. Доказательство чему – победы бобруйских производственников на престижных национальных и международных конкурсах. Наши предприятия выстояли в условиях беспрецедентного санкционного давления, успешно освоили импортозамещение, скорректировали географию экспорта, укрепили межрегиональные связи и обрели новых надежных торговых партнеров. В итоге слаженной работы внешнеэкономический вектор получил мощный импульс к развитию.

Успешно справлялся Бобруйск и с решением общегородских задач. Развивались строительство и жилищно-коммунальная сфера, предпринимательство и торговля, реализовывались амбициозные проекты. Нельзя не отметить и высокие достижения в социальной сфере: в режиме полной самоотдачи сработала система здравоохранения, Бобруйск уверенно подтвердил статус высококультурного города, а успехи наших юных интеллектуалов и целеустремленных спортсменов – настоящий повод для гордости.

Игорь Николаевич подчеркнул, что 2022-й для Бобруйска стал годом возможностей:

– Уважаемые друзья! Экономическая ситуация, внешние факторы постоянно меняются. Но наша страна доказала свою способность обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие даже в самых жестких условиях. И я благодарен каждому из вас, вашим коллективам, которые своим упорным и добросовестным трудом с успехом добиваются поставленных целей. Осознавая особую ценность спокойствия, мира и согласия, мы с еще большим усилием должны решать задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни горожан. Ведь когда мы едины, мы многого можем достичь. Мы строим будущее и пишем историю вместе!

Лучшие трудовые коллективы и работников разных сфер наградили переходящими почетными знаменами, дипломами, почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями.

Фото Александра Анташкевича и Виктора Чабана.

Смотрите эксклюзивные видео в нашем Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».