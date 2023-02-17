«Мы строим будущее и пишем историю вместе!» В Бобруйске торжественно подвели итоги социально-экономического развития
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Сегодня в Бобруйске состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов социально-экономического развития города за 2022 год. В работе собрания городского актива приняли участие председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, депутаты Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко, Ирина Рынейская, Вера Широкая, председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, епископ Бобруйский и Быховский Серафим и другие гости. А также почетные граждане Бобруйска, представители депутатского корпуса, трудовых коллективов и общественных объединений, правоохранительных органов, войсковых частей Бобруйского гарнизона.
В своем выступлении председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что, несмотря на то что 2022 год выдался непростым, а порой непредсказуемым, Бобруйск не остановился в развитии и уверенно смотрит вперед. По итогам года город выполнил важнейшие из ключевых показателей – темп роста заработной платы и поступление совокупных доходов в бюджет, что позволило исполнить взятые перед бобруйчанами социальные обязательства. А общая цель в этом году остается неизменной – обеспечение ускоренного развития Бобруйска и повышение благосостояния граждан. И здесь от каждого в работе требуются инициативность, дисциплина и ответственность.
– Сегодня мы чествуем лучших представителей трудовых коллективов, передовиков производства, всех, кто является нашей гордостью, образцом профессионального мастерства и творческого отношения к делу, – обратился к участникам собрания Анатолий Михайлович. – Спасибо вам за труд в заводском цехе, у школьной доски, за операционным столом, на стройке, за прилавком магазина. Дорогие друзья, 2023-й объявлен в Беларуси Годом мира и созидания. Как никогда прежде, всем нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы объединить людей вокруг самых важных ценностей – мира и согласия, независимости и социального благополучия. Надеюсь, что этот посыл дойдет до сердца каждого. Убежден, что сплоченность и созидательная энергия жителей Бобруйска будут направлены на динамичное развитие города и всей Могилевской области.
Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель подробно остановился в докладе на знаковых для Бобруйска событиях, достижениях, выполнении основных показателей социально-экономического развития.
Эффективную работу и стабильно высокие объемы производства на протяжении года демонстрировало большинство бобруйских предприятий, среди них «ТАиМ» и завод тракторных деталей и агрегатов, «Бобруйскагромаш» и «Пинскдрев-Бобруйск», «Красный пищевик» и завод растительных масел, «Славянка» и многие другие. Доказательство чему – победы бобруйских производственников на престижных национальных и международных конкурсах. Наши предприятия выстояли в условиях беспрецедентного санкционного давления, успешно освоили импортозамещение, скорректировали географию экспорта, укрепили межрегиональные связи и обрели новых надежных торговых партнеров. В итоге слаженной работы внешнеэкономический вектор получил мощный импульс к развитию.
Успешно справлялся Бобруйск и с решением общегородских задач. Развивались строительство и жилищно-коммунальная сфера, предпринимательство и торговля, реализовывались амбициозные проекты. Нельзя не отметить и высокие достижения в социальной сфере: в режиме полной самоотдачи сработала система здравоохранения, Бобруйск уверенно подтвердил статус высококультурного города, а успехи наших юных интеллектуалов и целеустремленных спортсменов – настоящий повод для гордости.
Игорь Николаевич подчеркнул, что 2022-й для Бобруйска стал годом возможностей:
– Уважаемые друзья! Экономическая ситуация, внешние факторы постоянно меняются. Но наша страна доказала свою способность обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие даже в самых жестких условиях. И я благодарен каждому из вас, вашим коллективам, которые своим упорным и добросовестным трудом с успехом добиваются поставленных целей. Осознавая особую ценность спокойствия, мира и согласия, мы с еще большим усилием должны решать задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни горожан. Ведь когда мы едины, мы многого можем достичь. Мы строим будущее и пишем историю вместе!
Лучшие трудовые коллективы и работников разных сфер наградили переходящими почетными знаменами, дипломами, почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями.
Фото Александра Анташкевича и Виктора Чабана.
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Традиционно в холлах первого и второго этажей Дворца искусств были организованы выставки хорошо известной продукции и новинок бобруйских предприятий, творческих работ и проектов учащихся и педагогов городских учреждений общего среднего и дополнительного образования, рекламных буклетов с туристическими возможностями Бобруйска.
Вкусную продукцию, которую мог продегустировать каждый желающий, представили Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», Филиал «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Бобруйский завод растительных масел». Кроме того, предприятия предоставили свои изделия (зефир, мармелад, пастилу, ирис, печенье, глазированные сырки, молоко в упаковках объемом 0,2 литра, колбасы), а учащиеся колледжа из этого «строительного материала» создали композицию, в которой легко узнать Ледовый дворец, крепостное здание, Чырвоную вежу и «скворечник».
Линейку новых шин для легковых авто (в том числе внедорожников) «прихватило» на выставку градообразующее предприятие. Представители ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» рассказали о самых ходовых моделях прицепной сельскохозяйственной техники, выпускаемой на производстве.
Центр «Росквит» продемонстрировал работы, выполненные в техниках стимпанк, коллаж и папье-маше. Центр дополнительного образования детей и молодежи порадовал вытинанкой, маляванкой и макетированием. Гимназия №3 представила роботов высокой проходимости и человекоподобного, робототехнические наборы «Роббо», гравер для работы с деревом…
Еще много интересного можно было увидеть на выставке.
Подробности читайте в ближайшем номере «БЖ».