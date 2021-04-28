«Мы сами творцы судьбы». О руководителе пожарного ­аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина»

В ноябре прошлого года пожарный ­аварийно-спасательный отряд №7 на объектах ОАО «Белшина» возглавил новый руководитель Вадим Парахневич. Опытный, целеустремленный, знающий и любящий свое дело, много повидавший и испытавший за время службы. Умеющий быстро принимать правильные важные решения, нести ответственность за каждого подчиненного. Быть начальником, наставником, другом в команде. О таких, как Вадим Николаевич, говорят: достойный человек и настоящий профессионал.

Первые шаги спасателя

В старших классах юный Вадим хотел стать медиком, углубленно изучал химию, биологию. Но к выпускному все-таки решил выбрать иное направление: хотелось надеть погоны. Друг отца, работавший в бобруйской пожарной час­ти №2, посоветовал попробовать МЧС. В 1994 году юноша поступает в Высшее пожарно-техническое училище. После его окончания, в феврале 1999 года, Вадим Парахневич назначен на должность начальника караула военизированной пожарной части ОАО «Силикат» в Бобруйске. В подчинении у него тогда было 5 человек. Причем все они, потушившие уже не один пожар, оказались значительно старше своего 23-летнего начальника.

– И вот этими опытными людьми я пришел командовать. Общий язык находил по-разному. В первый день во время дежурства представился, мы с ними сели, поговорили по-мужски. Старался построить дружеские отношения, но не допускал панибратства с подчиненными. Да, были различные ситуации: приходилось и наказывать, и меня порой «воспитывали». Ничего, обтерлись, поняли друг друга, потом вместе слаженно работали, ликвидировали пожары, – вспоминает первые шаги в работе Вадим Николаевич.

Именно в тот период становления в профессии познакомился с молодым спасателем Владимир Бутко. Сейчас Владимир Николаевич ветеран пожарной службы, а тогда был оперативным дежурным (руководил в смене ликвидацией пожаров, аварий и других ЧС).

– На совещании нам представили выпускников, которые назначены в Бобруйск. Через какое-то время, приехав на пожар, который тушило подразделение под руководством Вадима Парахневича, стал за ним наблюдать. Интересно же знать, с кем придется работать. Смот­рю, он выбрал такую точку, чтобы в обзор попадали все его подчиненные. Выправка у человека по-военному строгая, стройный, подтянутый, немногословный. Мне его подход очень понравился: конкретные задачи поставил, смотрит выполнение, может подойти кому-то помочь, если необходимо. А так держит всю работу под контролем: тактика тушения пожара организована правильно по всем нашим боевым уставам, люди соблюдают все правила техники безопасности. Пока я обходил вокруг, проверял, подсказал только одну маленькую деталь. Некоторые учатся, как тушить, как руководить в чрезвычайной ситуации, на протяжении нескольких лет. А тут молодой, без особой практики, но все знает, понимает, действует правильно, решительно, без суеты. «Находка для нашей боевой работы», – отметил я мысленно. Вот такой была первая встреча с Вадимом Парахневичем в рабочей обстановке на пожаре. У меня остались впечатления положительные, – рассказал Владимир Бутко.

Профессиональные страницы

Несколько лет Вадим Парахневич работал в Бобруйске на различных руководящих должностях. Два года был заместителем начальника ВПЧ №1 и до сих пор с теплотой отзывается о руководителе части Александре Петрове. И Александр Михайлович тоже прекрасно помнит молодого специалиста, которого «учил уму-разуму» в освоении профессии пожарного.

– Вадим Николаевич начинал постигать в нашем подразделении особенности работы с личным составом, с населением. Проявил себя с хорошей стороны. Подчиненные его уважали и даже немножко побаивались, потому что он был хоть молодой, но достаточно требовательный. Прошел боевое крещение здесь как руководитель тушения пожаров и как командир. Влился в работу, перенимал методы и приемы старших коллег. У него все хорошо получалось. Достиг определенных высот знаний и умений, опыта набрался, – рассказал наставник Александр Петров.

В 2001 году Вадим Парахневич поступил в Командно-инженерный институт МЧС на командный факультет, где были первопроходцами вместе с первым своим начальником части Андреем Бабиным (ныне возглавляет Бобруйский ГРО ЧС), с которым сложились тесные служебные взаимоотношения. В 2003 году Вадим Николаевич по распределению попал заместителем начальника в Чаусский райотдел по ЧС, вскоре был назначен начальником и пять лет работал в этой должности. Потом более пяти лет в Кличеве был заместителем начальника по оперативно-тактической работе (он же начальник части). В 2015 году снова вернулся в Бобруйск: переведен на должность старшего помощника начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций (оперативный дежурный). Если бы спасателю Парахневичу пришлось писать автобиографическую книгу, издание получилось бы наверняка весьма внушительным и многие моменты службы обязательно отразились бы на ее страницах.

– Одним из самых запоминающихся был 2009 год в Чаусах, когда мы устраняли последствия серьезных неприятностей, которые натворили природные явления. Ураганным ветром поломало около тысячи гектаров леса. Деревья лежали поломанные, как спички, дорога вся завалена. Второй случай, когда сильным дождем затопило город. После Дня пожарной службы я был дома и еще удивился, какой ливень хлынул. Вечером звонят мои работники и говорят: «Вадим Николаевич, выехали на помощь: через окна в дом вода заходит». Я не поверил сразу. Потом мне звонят: «Машину утопили» – «В смысле утопили? Как это в городе возможно?» Приезжаю: действительно, застряла по самые отсеки. Размыло дождем дороги в трех основных направлениях из города, чтобы проехать, надо было делать большой круг. Я тогда называл «полуостров Чаусы».

Помню, целую ночь мы там «воевали»: доставали автомобили, людям помогали. Справились общими силами с бедствием. Сильный снегопад вспоминаю, когда город завалило… Я только пришел на должность начальника в конце ноября, холодно очень было и начался снежок. Шел и шел, насыпало столько, что приходилось забирать людей с дороги из машин и отвозить в гостиницу. Всякое бывало.

Случаи на пожарах

У любого спасателя со стажем остаются в памяти множество историй, которые произошли на пожарах, счастливые случаи спасения и горький осадок от людской беспечности в обращении с огнем. Вадим Николаевич не исключение: не раз приходилось сталкиваться с такими эпизодами в работе.

– Много было различных чрезвычайных ситуаций за время службы. Самое страшное, когда на пожаре выезжаешь на гибель детей. Тогда извещатели еще только начинали ставить. В новинку было. И мальчик решил проверить, как этот прибор работает. Поджег газету, испугался, бросил ее и сам убежал. А его младший 3-летний брат остался в доме. Мы когда приехали, вроде все цело, а ребенок дыма надышался и погиб. Обидно, горько, жалко… Такая нелепая гибель, которая могла бы не произойти, будь взрослые дома. Второй случай был ранней весной. Бабушка оставила маленького внука, пошла в магазин. Подъезжаем мы на вызов, впереди речка, через мост вода перекатывает, а на другой стороне горит дом. Кое-как эту речку переехали, боялись провалиться. Потушили, начали искать, из-под кровати достали ребенка – уже части тела обгоревшие. Мальчик баловался с огнем. Поэтому не устаю повторять о недопустимости оставления детей без присмотра.

Еще вспоминается случай. Как начальника отдела срочно вызвали на пожар: погибли два человека. Приезжаю, спасатели продолжают тушить дом, нашли третьего, потом четвертого. Люди получили зарплату и решили отметить, выпили очень много спиртного. Двое из компании ушли домой, остальные легли спать. Кто-то закурил. И вот где они лежали, так пожар их и накрыл. Много раз были похожие ситуации. На Новый год муж с женой закурили в постели и, видимо, уснули с незатушенной сигаретой. Выгорело буквально 50 на 50 см ковра, а они задохнулись от дыма. Курение в нетрезвом виде всегда приводит к трагическим последствиям.

«Береги честь смолоду»

– Вадим Николаевич, по работе Вы часто сталкиваетесь со сложными ситуациями. Верите в судьбу?

– Хочется, чтобы жизнь преподносила только хорошее, но, увы, она состоит не только из белых, но и из черных полос. Думаю, мы сами творцы своей судьбы. Хотя, как любой человек, наверное, немножко все-таки верю в судьбу, которая снова привела меня в Бобруйск, в это кресло начальника.

– Как коллектив ПАсО №7 Вас принял?

– Пока работал оперативным дежурным, встречались со многими на пожарах, я здесь играл в волейбол два раза в неделю. Поэтому люди знают, кто к ним пришел. Мои требования им понятны. Стараюсь поддерживать тонус в работе, который требуется, чтобы подчиненные выполняли возложенные на нас задачи по обеспечению безопасности.

– Я уже поняла, что увлекаетесь спортом. Какие еще занятия на досуге привлекают?

– Да, играю в волейбол, занимаюсь плаванием, участник областных и респуб­ликанских соревнований по этому виду спорта. Был период, когда занимался строевой подготовкой с нашей молодежью: готовил ребят из класса МЧС 28-й школы к посвящению в кадеты и к учас­тию в городских праздничных мероприятиях. Люблю охоту, чтение. Родителям на даче помогаю. С сыном обязательно провожу свободное время. В удовольствие на велосипедах катаемся всей семьей. Любим с супругой пройтись по нашему городскому парку, пошуршать листвой, прогуляться в сквере возле кинотеатра «Товарищ». Очень много замечательных мест в городе, все и не перечислишь. Одно из любимых – изумительный вид на горе возле «Бобруйск-Арены». На многоэтажке на Строителей открывается Бобруйск с высоты птичьего полета. Красиво.

– Вадим Николаевич, согласны с высказыванием, что жить нужно одним днем?

– Нет, наверное. Нельзя забывать о прошлом и необходимо думать о будущем. Если мы сегодня сделаем что-то плохое, завтра может быть стыдно за прожитые годы. Хороший друг моего отца Александр Георгиевич Демьяник (участник афганской войны, имеет два ордена Красной звезды) на 18-летие подарил мне книгу и написал на ней: «Береги платье снову, а честь смолоду». Вот этого принципа я стараюсь придерживаться в жизни. Твои сегодняшние поступки могут и в будущем о тебе многое сказать.

Маргарита Бушуева.