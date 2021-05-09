Мы помним, кому обязаны жизнью! В Бобруйске поздравляют ветеранов

Уходит безвозвратно целая эпоха, а с ней – поколение мужественных людей, которые не только на себе испытали все ужасы войны, но, и пережив ее, восстанавливали мирную жизнь для потомков. Список людей, воевавших за наше мирное и счастливое будущее, неустанно редеет. Сегодня тем, кто держал в руках автоматы, бросался под танки, передавал важные данные или, рискуя жизнью, укрывал под своей крышей своего дома, раненых, давно за 90 неустанно редеет. Поэтому так важно чтить тех, кто еще в строю. Не оставляют бобруйчане без внимания ветеранов круглый год: навещают, приходят в гости с подарками, помогают в быту. И в эти праздничные дни к героям особое почтение – их окружают заботой и теплом, дарят цветы и сувениры, говорят самые искренние пожелания и поздравления.

В День Победы председатель Бобруйского горисполкома Адександр Студнев, его заместитель Виктория Омелюсик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, председатель Бобруйского городского Совета Депутатов Михаил Желудов, председатель городского совета ветеранов Наталья Коновалова пришли в гости к ветеранам Великой Отечественной войны Николаю Петровичу Ковалеву и Марии Степановне Солтан. Для Марии Степановны визит стал настоящим сюрпризом: гости постучали к ней не только в дверь, но и в окно – военнослужащие поднялись на вышке, чтобы вручить цветы, а двор ее дома наполнила торжественная музыка оркестра. Ведь сегодня у ветерана двойной праздник - Мария Степановна отмечает и 90-летний юбилей.